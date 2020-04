Plan de déconfinement: Comeos, l’UWE, Agoria… les différentes fédérations et unions ont réagi

UWE: «Une reprise fondamentale»

«La reprise phasée des activités économiques décidée aujourd’hui est fondamentale», a commenté vendredi l’Union wallonne des entreprises (UWE) après les décisions du Conseil national de sécurité (CNS). «Cette stratégie de sortie est la voie à suivre», a, pour sa part, déclaré la fédération de l’industrie technologique Agoria. Si la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a aussi souligné sa satisfaction à la suite des décisions annoncées, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) s’est montré «déçu». «La semaine supplémentaire de fermeture causera des faillites supplémentaires», a-t-il déclaré.

«La reprise phasée des activités économiques décidée aujourd’hui/vendredi est fondamentale», a commenté l’Union wallonne des entreprises (UWE) dans un communiqué. «Si l’urgence sanitaire s’impose à tous depuis de nombreuses semaines, elle se double de manière de plus en plus criante d’une urgence économique et sociale. Risque de faillite, pertes d’emplois, pertes de revenus, de nombreux équilibres vacillent. Un tissu économique solide, c’est aussi la base du financement de notre système de santé, qui montre aujourd’hui toute sa valeur».

Pour le directeur général de l’UWE, Olivier de Wasseige, «avec 22% des entreprises wallonnes à l’arrêt, la situation est devenue catastrophique. La survie de beaucoup d’entreprises, et donc d’emplois, est en jeu. La reprise ne consistera pas à tout redémarrer, mais à retrouver un rythme de fonctionnement et de travail plus important dans nombre d’entre elles. Le déconfinement annoncé, même progressif, sera donc bienvenu, pour éviter que les problèmes financiers et de solvabilité ne s’aggravent. Les retours du terrain nous rassurent: de nombreux collaborateurs, toujours au travail ou en chômage, en sont conscients et souhaitent retrouver leur revenu et éviter des impacts sur l’emploi», a-t-il commenté.