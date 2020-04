Reprise progressive des cours à l’école le 18 mai, seulement pour certaines années

Les classes ne seront plus totalement vides à partir du 18 mai. BELGA

Les cours vont pouvoir reprendre dans les établissements scolaires, dès le 18 mai. Il s’agira d’une rentrée très progressive, pour certaines années seulement.

La Belgique, confinée depuis la mi-mars face au coronavirus, va pouvoir retrouver un peu de sa normalité. C’est notamment le cas dans les écoles, qui vont connaître une nouvelle rentrée dès le 18 mai.

Seules certaines années vont reprendre les cours en classe, il s’agit des classes de 6e primaire et 6e secondaire (années certifiantes) ainsi qu’une troisième année encore à définir, a annoncé ce vendredi soir le Conseil national de sécurité (voir toutes les mesures ici).

Cette reprise se fera à temps partiel, sur un nombre de jours que chaque Communauté déterminera. Une réunion en Fédération Wallonie-Bruxelles aura lieu samedi sur la question, a indiqué le ministre-président, Pierre-Yves Jeholet.

Les classes seront divisées en petits groupes avec un maximum de 10 élèves, avec des places fixes et un nettoyage quotidien. Les élèves de plus de 12 ans et le personnel des écoles devront porter un masque. L’accès aux toilettes est limité en fonction du nombre d’éviers disponibles.

Les déplacements vers les écoles seront considérés comme essentiels.

Les cours dans les classes maternelles restent suspendus.