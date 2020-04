PHOTOS/VIDÉO | Début d’émeute au centre Fedasil

Magali Delannoy, porte-parole de la police de Mouscron:

«Il a fallu intervenir en force car le site le requiert. Face à la situation, il a fallu prendre une décision rapidement. Un protocole est mis en place avec les villes voisines.

C’est le centre du Hainaut, à Mons, qui fait appel aux capacités. On monte alors en force et, dès que la situation le permet, on redescend le nombre d’agents.

Tout s’est bien déroulé pour les policiers.

Nous avions déjà plusieurs équipes qui tournaient dans le cadre du Covid-19, permettant d’avoir pas mal d’agents déjà présents sur le terrain et sur place très rapidement».

Quatre arrestations

«Quatre individus ont été privés de liberté judiciairement.»

Des bâtons pour intimider

«Cela a dégénéré par des menaces entre communautés. Ces personnes ont cherché des objets pour s’intimider et ont pris des bâtons mais ce furent plutôt des échanges de coups»

Des ambulances mais pas pour des blessés

Trois ambulances sont intervenues «mais pour des malaises et non pour des personnes blessées. Cela est survenu au moment du repas et cela a provoqué une grande situation de stress chez certains résidents».