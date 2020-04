Pas de champion en Eredivisie, mais l’Ajax a son ticket pour la Ligue des champions

Le FC Utrecht et l’AZ s’opposent déjà à la distribution des tickets européens

Le FC Utrecht et l’AZ Alkmaar ont déjà annoncé s’opposer à la distribution des ticket européens après la décision vendredi de la KNVB, fédération néerlandaise de football. Les clubs l’ont communiqué sur leur site officiel.

Le FC Utrecht devait disputer la finale de la Coupe des Pays-Bas contre Feyenoord pour tenter de se qualifier directement pour la phase de groupes de l’Europa League. Mais la Coupe ayant été arrêtée définitivement et il n’en aura pas l’occasion. De plus, le club était 6e au classement avec trois points et une rencontre de moins que Willem II, dernier club qualifié pour l’Europe, au moment de l’arrêt des compétitions à cause de la pandémie de Covid-19.

Le club a écrit qu’il n’hésiterait pas à saisir la justice pour se faire entendre. Il juge aussi «inacceptable que la Coupe n’a pas été prise en compte pour l’attribution des tickets européens alors qu’elle a été arrêtée à un match de son issue». «Il n’est pas acceptable d’avoir transféré ce ticket de la Coupe vers le championnat. Ce sont deux compétitions différentes. Il ne fait aucun doute que le FC Utrecht a mérité un billet continental sur base de son parcours sportif.»

L’AZ Alkmaar partageait lui la tête du classement avec l’Ajax Amsterdam mais, avec une bonne moins bonne différence de buts, a dû se contenter du ticket pour le 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. «Nous avons tenté d’élaborer plusieurs scénarios pendant des semaines afin d’éviter la situation actuelle», a déclaré le directeur général de l’AZ Robert Eenhoorn, déçu de n’avoir reçu aucune réponse à ses propositions.

«Nous trouvons décevant que, dans cette crise, nous soyons maintenant obligés de dire clairement que nous ne sommes pas d’accord avec l’attribution des billets européens par le conseil d’administration de la KNVB.»

Si l’AZ avait le même nombre de points que l’Ajax, la formation d’Alkmaar était parvenue à battre les Amstellodamois à deux reprises cette saison.