La Défense présente dans six autres maisons de repos

La Défense était déjà présente dans 14 autres homes du pays. De quoi porter à 20 le nombre d’établissements aidés.

L’armée a intensifié ses interventions dans les maisons de repos dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en déployant des ambulanciers et des infirmier (-ère)s dans six autres établissements, ont annoncé vendredi le ministre de la Défense, Philippe Goffin, et le chef de la Défense (Chod), le général Marc Compernol.

Cette aide ponctuelle s’est étendue jeudi dans des maisons de repos de Tirlemont (province de Brabant flamand), Binche, Frameries et Mons, en province de Hainaut, et depuis ce vendredi 24 avril à Heverlee (Brabant flamand) et à Auvelais (province de Namur), ont-ils indiqué dans un communiqué.

La Défense a également procédé jeudi aux tests Covid-19 sur les résidents de la maison de repos Sainte-Gertrude à Bruxelles.

«Jusqu’à présent, vingt maisons de repos ont déjà reçu une aide logistique et médicale de la Défense via sa composante médicale», ont précisé M. Goffin (MR) et le «patron» de l’armée.