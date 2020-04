Pierre-Yves Jeholet: «Les mesures iront dans le sens d’un déconfinement lent et progressif»

A quel scénario s’attendre?

Le GEES a finalisé jeudi une note à l’attention des dirigeants politiques, rapporte le journal «Le Soir». Il leur reviendra de trancher. Selon le quotidien, trois conditions doivent être réunies pour entamer la reprise: la poursuite de l’évolution positive de la situation dans les hôpitaux sans dépasser 200 nouvelles admissions par jour, une capacité journalière de 25 000 tests (un niveau pas encore atteint) et le maintien de règles hygiéniques strictes.

Trois étapes pourraient être franchies progressivement. La première, le 4 mai, avec la remise au travail de 700 000 personnes, dont 200 000 en télétravail. Des secteurs non essentiels pourraient redémarrer comme la construction, l’industrie manufacturière, le commerce de gros, le transport (sauf aérien) à condition de respecter les règles de distanciation et de porter un masque. Un nombre restreint de commerces pourraient rouvrir (quincailleries, matériaux de construction, textile, etc.).

La gamme de sports autorisés serait également étendue, tout en excluant les sports de contact.

Une deuxième étape serait franchie le 18 mai avec les réouvertures partielles des écoles. Seuls les élèves de certaines années retourneraient en classe, toujours moyennant le respect de règles d’hygiène stricte et dans de petits groupes. La grande majorité des commerces pourrait aussi rouvrir mais pas l’Horeca, ni les cinémas et théâtres.

Les autres activités devraient quant à elles attendre le 8 juin au plus tôt.

Qu’en serait-il du port du masque? Il paraît indispensable dès lors que des personnes sont amenées à se croiser dans un endroit où ils ne peuvent contrôler les distances, à commencer par les transports en commun où il pourrait même être rendu obligatoire.