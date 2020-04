La Croix-Rouge ouvre trois centres de confinement pour sans-abri dans le Hainaut

La Croix-Rouge de Belgique va ouvrir dans les prochains jours trois nouveaux centres de confinement à La Louvière, Mons et Tournai pour les personnes sans-abri atteintes par le Covid-19.

L’initiative est organisée en collaboration avec le gouverneur de la province de Hainaut, les CPAS et relais sociaux de villes concernées ainsi que Médecins du Monde. Une vingtaine d’emplois sont à pourvoir pour assurer l’encadrement.

Ces centres seront ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Des centres d’hébergement collectifs de jour et de nuit, répondant aux mesures de prévention sanitaire, ont déjà été mis en place dans les trois villes, sur le site de Bouvy à La Louvière, au stade Tondreau à Mons et à l’abri de nuit de Tournai. La Croix-Rouge a par ailleurs précisé qu’un centre du même type existe également à Liège, près du Parc Astrid.

Le nouveau centre à Mons se situera dans le Hall Omnisports de Cuesmes et pourra accueillir 20 personnes. À La Louvière, le centre se situera rue de l’Enfance et pourra accueillir quatre personnes. À Tournai, une ancienne maison de repos à Templeuve pourra accueillir 30 personnes.

La coordination des trois nouveaux sites sera assurée par la Croix-Rouge de Belgique, qui prévoit l’encadrement et le personnel nécessaire grâce à un financement de la Province de Hainaut et des communes concernées. La Croix-Rouge fournira également le matériel de protection nécessaire pour le personnel.

Le montant engagé par la Croix-Rouge sur fonds propres est de plus de 37 000 euros pour un mois. Médecins du Monde assurera le suivi médical du public cible par des consultations au sein des centres de confinement et par des permanences téléphoniques. Une vingtaine d’emplois sont à pourvoir pour Tournai, La Louvière et Mons.

«Les centres de confinement futurs permettront d’accueillir de manière inconditionnelle les personnes testées positives au Covid-19 mais dont l’état ne nécessite pas d’hospitalisation et, ce, afin de prévenir les risques de contamination par les personnes malades dans ces centres d’hébergement», explique la Croix Rouge.

«Les personnes sans-abri y seront accueillies le temps jugé nécessaire par les autorités médicales et sanitaires. Elles seront dirigées vers l’hôpital si leur état de santé venait à se dégrader.»