Ice-Watch commande 5 millions de masques « à destination du grand public »

Ice-Watch va participer à contrer la pénurie de masques. La société bastognarde a réussi à commander 5 millions de masques, annonce-t-elle dans un communiqué.

Ces masques, à destination du grand public, seront livrables en Belgique progressivement à partir du 15 mai et disponibles à la commande dès aujourd’hui, sur http://www.ice-health.com/fr., le site lancé pour l’occasion.

«J’ai demandé à mes équipes de notre bureau à Hong Kong de se mettre à la recherche de fabricants de masques fiables en termes de qualité et de prix, explique Jean-Pierre Lutgen, CEO d’Ice-Watch, dans le communiqué. Nous sommes en relation directe avec le fabricant, ce qui évite les intermédiaires et toutes spéculations sur le prix. Nos équipes sur place assurent un contrôle qualité».

20 à 29€ les 50 masques

Et côté prix? Ice-Watch proposera des boîtes de 50 masques, principalement destinés au grand public, de 19,50 à 29,50€ HTVA la boîte, selon la quantité commandée.

Jean-Pierre Lutgen en profite pour lancer une proposition au gouvernement fédéral, dans le but de baisser les prix: «Actuellement, 25% du prix des masques sont de la TVA et des taxes d’importation. Dans une situation sanitaire urgente telle que celle que nous subissons actuellement, nous demandons à l’État Fédéral de supprimer ces taxes sur les masques, afin de les rendre encore plus accessibles».

Ice-Watch souligne que cette initiative a été possible car, le secteur horloger étant actuellement à l’arrêt pour une période indéterminée, la société bastognarde a choisi de s’adapter en motivant ses équipes sur ce nouveau projet. «Ce qui permet également à la marque de fournir du travail à ses employés en ces temps difficiles», précise-t-elle encore.