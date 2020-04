Coronavirus: l’ULiège lance une enquête sur le télétravail contraint

La crise sanitaire a changé les habitudes de travail, avec de nombreux employés désormais contraints de télé travailler. L’ULiège lance une enquête en ligne.

L’Unité de recherche ARCH, service de Valorisation des Ressources Humaines, de l’Université de Liège a lancé une enquête sur le télétravail contraint, a-t-elle annoncé ce vendredi.

«La crise sanitaire Covid-19 que nous traversons en ce moment a changé radicalement les habitudes de travail pour de nombreux employés contraints brutalement de télé travailler», souligne Isabelle Hansez, professeur de psychologie du travail à l’ULiège. «Sur fond d’une profonde insécurité à la fois sanitaire et économique face à l’avenir, ce télétravail contraint s’organise bien souvent dans des conditions peu optimales: poste peu adapté et permettant difficilement l’isolement pour se concentrer et entrer en interaction avec le réseau professionnel, problèmes liés à l’équipement informatique, surcharge de travail, difficultés de collaboration, ambiguïté dans les tâches et les responsabilités, etc. Ces conditions de travail vont impacter non seulement le bien-être au travail et la performance mais aussi perturber l’équilibre travail-famille. «

C’est donc cette thématique du télétravail contraint que l’ULiège souhaite analyser à travers une enquête en ligne proposée via les réseaux sociaux aux nouveaux télé travailleurs. «Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre en quoi les conditions de travail liées au télétravail contraint ont un impact non seulement sur le bien-être au travail et la performance mais aussi sur la conciliation entre la vie privée et familiale», poursuit Isabelle Hansez. «Plus précisément, nous nous intéressons aux situations problématiques mais aussi aux situations motivantes liées à cette situation de travail et analyserons en quoi certaines caractéristiques familiales et personnelles peuvent différencier l’impact sur les travailleurs en terme de bien-être, performance perçue et équilibre travail-famille.»

Le télétravail, on le découvre, peut être fatigant, chronophage, notamment les réunions à distance. Ce qui manque aux salariés, ce sont les à-côtés du bureau, les collègues à qui on parle de tout et de rien devant la machine à café. Ces discussions, pour futiles qu’elles puissent paraître, créent sans aucun doute du lien et jouent un rôle essentiel.

L’enquête mise en ligne ne prend que 20 à 30 min. Alors, si vous êtes concerné, n’hésitez pas à y participer. Le lien ci-dessous vous redirigera directement vers le questionnaire. Merci d’avance.

Lien: https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/x.php?s=QJUNOIJUD