Quick-Huy a rouvert son drive… sans attirer la grande foule

Après Mc Donalds, la chaîne de fast-food Quick a décidé de rouvrir aussi son drive le mercredi 23 avril.

Les Hutois sont-ils plus particulièrement respectueux du «Restez chez vous» pendant cette période de confinement? Ou peut-être n’avaient-ils pas eu l’information de la réouverture du Quick en mode drive. Quoi qu’il en soit, hier midi, c’était calme. La direction du fast-food a en tout cas pris toutes les mesures pour protéger son personnel et ses clients. En évitant le plus possible le contact direct.