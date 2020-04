Une humoriste liégeoise tacle Sophie Wilmès: «Vous méprisez tout notre travail»

Elle cartonne en Belgique et en France. L’humoriste liégeoise Manon Lepomme, privée de planches en cette période de confinement, se lâche sur sa page Facebook. En s’adressant à la Première ministre, Sophie Wilmès.

Son seul-en-scène, «Non, je n’irai pas chez le psy», cartonne, aussi bien en France qu’en Belgique. Mais, en cette période de confinement, l’humoriste liégeoise Manon Lepomme ne peut plus monter sur les planches, comme tous ses confrères. Et avec l’annulation des festivals d’été, c’est l’ensemble de la profession qui prend la douche froide. La Liégeoise tacle donc la Première ministre, sur sa page Facebook.

«Madame la Première Ministre Sophie Wilmès,

Jusqu’à présent, je me suis tue, je respectais votre travail parce qu’il ne doit pas être évident, encore moins en ce moment. J’ai respecté les consignes en attendant de savoir comment, nous, le secteur culturel serait géré...

Et la semaine dernière, à la Chambre, vous avez réduit mon travail artistique ainsi que celui de milliers de personnes à un besoin de s’exprimer...

Non seulement, vous méprisez tout notre travail, en ce qui me concerne, d’écriture, de mise en scène, parfois même de chorégraphie, à un besoin narcissique ignoble mais en plus vous ignorez toutes les personnes qui font un travail non artistique pour que cette fabuleuse magie du spectacle existe.

Pour vous donner une idée, quand je me produis sur scène, seule, sont à mes côtés:

1 régisseur plateau, parfois 2

1 régisseur son

1 régisseur lumière, parfois 2

1 chargé de production

Des ouvreurs

Des barmans

Des employés de billetterie

Des techniciens pour le montage et le démontage

1 attachée de presse

Des danseurs

1 chorégraphe

1 metteur en scène

1 co auteur

1 photographe

1 maquilleur

1 coiffeur

Des afficheurs

Des distributeurs de flyers

1 personne chargée du merchandising

1 fournisseur de lumières

Et j’en oublie certainement...

Je suis très fière que ce spectacle fasse travailler autant de gens mais je suis honteuse de votre mépris.

Comme vous le constatez, mon besoin de m’exprimer permet à beaucoup de personnes de travailler.

Demain, vous annoncerez la suite des opérations. On se doute que ce n’est pas pour tout de suite qu’on va rejouer, et on le comprend, mais j’espère que vous débloquerez des fonds pour nous, pour nous soutenir. Sinon, je n’ose même pas imaginer le chaos économique que ça va engendrer pour beaucoup. Pour info, pour ce spectacle, je n’ai jamais obtenu de subsides et nous sommes nombreux dans le cas, alors bon... pour une fois que je vous demande de l’aide...

Le secteur était déjà à l’agonie avant. Beaucoup de travailleurs n’ont qu’un statut précaire, voire pas de statut. Ne les abandonnez pas.

D’avance, je vous remercie de prendre mes demandes en considération.

Manon Lepomme,

Comédienne qui, visiblement, vient d’exercer son art puisqu’elle s’est exprimée publiquement.

PS: Si je pouvais savoir quand je serai autorisée à déménager, ce serait super. En attendant, j’emballe mes affaires avec des affiches... s’il vous en reste des dernières élections, je suis preneuse!»