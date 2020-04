Coronavirus | Au tour d’Etterbeek d’ouvrir des «zones de rencontre» au Cinquantenaire, avenue de Tervueren et des Casernes

Ça devient une habitude: les communes ouvrent leurs espaces publics aux piétons et cyclistes. à Etterbeek, le pourtour du Cinquantenaire et les latérales de l’avenue de Tervueren et des Casernes sont concernées.

Plusieurs «zones de rencontre» temporaires pour les piétons et cyclistes vont être mises en place sur le territoire d’Etterbeek durant la période de confinement, signale vendredi la commune bruxelloise dans un communiqué.

«L’objectif de la commune d’Etterbeek est de permettre aux piétons et aux cyclistes de disposer de plus de place sur les voies latérales de l’Avenue de Tervueren, le pourtour du Parc du Cinquantenaire, les voies latérales du Boulevard Saint-Michel et de l’Avenue des Casernes», détaille le communiqué.

Ces «zones de rencontre» permettent aux piétons et aux cyclistes de circuler de manière prioritaire sur l’intégralité de la voirie, chaussée comprise, en limitant la vitesse de tous les véhicules à 20 km/h.

L’initiative de la commune répond à la demande de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, pour faciliter les déplacements des modes de déplacements actifs tout en respectant les consignes de distanciation physique.

«Aucun mode de transport n’est banni, mais il s’agit ici de donner la priorité aux usagers actifs par rapport à la voiture», explique l’échevin Ecolo-Groen de la Mobilité etterbeekois, Rik Jellema.