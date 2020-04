Vos dons pour les enfants de la Trinité

Avec cette crise, les fonds d’habitude récoltés par Amitiés Amay-Bénin viennent à manquer. Ce qui met à mal sa mission humanitaire.

L’école de la Trinité, c’est le grand projet que défend l’ASBL Amitiés Amay-Bénin. Active dans le village béninois de Mamatchoké, l’association a dû annuler ou reporter divers de ses événements à cause du coronavirus. Des organisations qui permettent à l’ASBL de financer ses initiatives humanitaires dans le pays ouest-africain.

Et pour offrir aux 180 jeunes élèves un apport en tenues et en fournitures scolaires, mais surtout, un repas par jour d’école à chacun d’entre eux, l’association compte plus que jamais sur les dons.

Un concert était prévu le 15 mars à la collégiale d’Amay. Il sera reporté. Pour ce qui est de l’incontournable Fête de la fraise, prévue le 7 juin sur la Grand-Place, elle ne pourra pas avoir lieu. «La Fête de la fraise représente 30 % des revenus de l’ASBL. Le fait qu’on ne puisse pas l’organiser risque de mettre à mal nos actions sur le terrain. C’est pourquoi on lance un appel à la générosité», explique Marcel Lavigne, président et fondateur de l’association amaytoise. Néanmoins, l’équipe de l’ASBL projette d’organiser une brocante le 27 septembre à Amay. «C’est encore au stade de projet car on attend une réponse de la Commune pour pouvoir l’organiser.»

Chaque année, l’ASBL doit réunir près de 15 000€ pour pouvoir assumer sa mission. L’ONG béninoise Camep, partenaire d’Amitiés Amay-Bénin, se débrouille actuellement pour fournir les repas des enfants. À ces fins, un emprunt a notamment été réalisé par la directrice de l’école de la Trinité, Isabelle Kakpa Adjovi. «Un emprunt que nous rembourserons plus tard, lorsque nous aurons les fonds disponibles.» L’ASBL doit pouvoir assurer les repas jusqu’en juillet. Prochaine échéance, la rentrée scolaire en septembre.

Au Bénin, pas de confinement

Les Béninois ne sont, actuellement, pas encore contraints au confinement. La situation sanitaire dans le pays semble plutôt stable. Selon les chiffres officiels d’hier, jeudi, le Covid-19 n’affecterait qu’une cinquantaine de personnes. Une autre en serait décédée. «Pour l’instant, l’épidémie au Bénin ne semble pas encore si inquiétante, constate Marcel Lavigne. Mais l’accès aux soins au Bénin reste difficile. Tout le monde ne se rend pas dans les centres de santé, souvent faute de moyens.» Le comptage n’est donc probablement pas réaliste.

Les dons peuvent être effectués sur le compte BE16 36 30 55 22 55 74. Contact: 0468/38 45 69.