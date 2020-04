Interpellé avec de la drogue après avoir été impliqué seul dans un accident de circulation

Un Verviétois de 39 ans a été placé sous mandat d’arrêt jeudi après avoir été contrôlé avec de la drogue alors qu’il venait de perdre le contrôle de son véhicule sur l’autoroute, a-t-on appris auprès du parquet de Verviers.

La police de la route est intervenue, mercredi après-midi, à proximité de la sortie Chaineux (Herve) suite à un accident de circulation impliquant un véhicule seul en cause. Les policiers ont vérifié l’état de santé du conducteur et ont mené des investigations leur permettant de découvrir 40 grammes de cannabis et 26 grammes de speed.

Déjà condamné à deux reprises pour faits de stupéfiants, l’individu a été privé de liberté et présenté à un magistrat du parquet de Verviers. Lors de l’enquête, il est également apparu que le trentenaire avait été impliqué dans un accident de circulation avec délit de fuite préalablement à sa propre sortie de route.

Au regard de cet ensemble d’éléments, le dossier a finalement été mis à l’instruction.