VIDÉO | Coronavirus: «Coaching for heroes» se met gratuitement au chevet des blouses blanches

Covid-19: une plateforme a été lancée, «Coaching for heroes», en vue de prendre soin des blouses blanches.

Quand des initiatives visent à aider les blouses blanches, on se doit de les relayer. Plus que jamais. La plateforme «Coaching for heroes» a été lancée dans le but de mettre gratuitement des experts au chevet des professionnels de la santé. Dans le souci de les aider à traverser cette interminable crise du coronavirus, dont on ne voit toujours pas la fin, alors que la Belgique est déjà en confinement depuis près de six semaines désormais et que la funeste barre des 6.000 décès a été franchie pour notre seul pays…

«Nous avons à peu près, au niveau national, une centaine de coachs qui sont prêts à les entendre, à les accueillir. Nous sommes là pour les accompagner, c’est vraiment notre mission», souligne Patrick Russo, l’un des coachs de l’association, tout en insistant sur la gratuité de cette mission pour «toutes les personnes qui sont en première ligne» dans la lutte contre la pandémie.

«Nous nous sommes engagés en tant que coachs à prendre au moins quatre à six heures par semaine gratuitement et ce au moins pendant un an pour justement pouvoir couvrir tous les besoins de toutes les personnes que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre», précise Patrick Russo.