INFOGAPHIE | Coronavirus: ces tests sur lesquels la Belgique compte pour envisager le déconfinement

Alors que le déconfinement graduel est sur toutes les lèvres, de nombreux spécialistes estiment qu’il ne sera pas totalement efficace tant que les autorités ne réaliseront pas plus de tests. Mais, au-delà du PCR, le test qui est privilégié depuis le début de crise, quelles sont les autres alternatives disponibles en Belgique? Petit tour d’horizon.

Réaliser toujours plus de tests, voilà sans doute le grand défi auquel est confrontée la Belgique en cette période de pré-déconfinement. Entre les épidémiologistes qui préconisent de dépister massivement les Belges, même asymptomatiques, et les laboratoires qui ne tournent pas encore à plein régime, la problématique des tests de dépistage cristallise les inquiétudes et nourrit les critiques à l’égard des autorités.

Et pourtant, des tests, la Belgique n’en manque pas…

Jusqu’à présent, les autorités disposent de deux types de tests: les PCR et les tests antigéniques. À ceux-ci, il faut ajouter également des tests sérologiques qui ont récemment été validés par les autorités compétentes.

Malgré quelques inconvénients – les tests antigéniques ne sont pas toujours très fiables tandis que les PCR sont coûteux et longs – les modes de dépistage dont dispose la Belgique devraient lui permettre de faciliter le déconfinement. Mais c’est sans compter sur des problèmes logistiques.

En effet, si le pays n’a toujours pas atteint la barre des 10.000 tests effectués par jour, c’est principalement par manque de bras sur le terrain, assure le cabinet de Philipe De Backer, le ministre en charge de l’approvisionnement en matériel médical. Mais le libéral flamand l’assure: «Nous continuons à travailler sur les défis logistiques. Par exemple, dans la plupart des collectivités, on peut constater une différence entre le nombre planifié d’échantillons à prélever et le nombre d’échantillons réellement prélevés. Nous poursuivons nos efforts, ensemble avec les Régions, pour mettre cela au point.»

Patience, patience. Encore.