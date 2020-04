Les réseaux Proximus et Orange ne feront plus qu’un d’ici 2023

Entre 100 et 200 personnes travaillent pour la coentreprise fondée par Proximus et Orange. Jackin - stock.adobe.com

Les deux opérateurs se donnent trois ans pour faire de deux réseaux mobiles un seul réseau commun.

La collaboration historique entre Proximus et Orange prend une tournure concrète. Annoncée en juillet 2019, la joint-venture mariant les ressources des deux opérateurs est concrètement sur les rails depuis ce 1er avril 2020. Nom de baptême de la coentreprise appelée à développer le nouveau réseau unique des deux partenaires: MWingz.

«MWingz est composé entre 100 et 200 salariés qui viennent de Proximus et d’Orange», détaille Michaël Trabbia, le CEO d’Orange Belgique. « Cette coentreprise part d’une situation de base et va, dans les trois ans, gérer la mise en place d’un réseau commun sur base de deux réseaux.»

Concrètement, un travail important va être mené sur les sites des antennes et du matériel de télécommunications de ce qui constitue encore deux réseaux mobiles distincts.

«Nous finalisons les choix des sites que nous allons garder», détaille Michaël Trabbia. «Sur chacun des sites retenus, il y aura des investissements et un travail de déploiement pour remplacer et améliorer le matériel existant afin qu’il puisse accueillir en toute indépendance les services des deux opérateurs. On en profitera pour placer des équipements parés pour la 5G. Ça va permettre à terme de réduire le nombre de sites et la consommation électrique générale.»

Si le réseau sera commun aux deux partenaires, les offres commerciales et leurs spécificitrés seront évidemment toujours bel et bien distinctes.