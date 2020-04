INFOGRAPHIE | Où en est-on en Wallonie picarde?

Les chiffres de Sciensano persistent. La Wallonie picarde semble relativement préservée par le coronavirus.

Tout est dans le mot «relativement» qu’il faut bien comprendre. C’est par rapport aux autres bassins de vie que la Wallonie picarde est moins touchée. Mais elle l’est aussi, et on sait qu’il y a déjà eu un certain nombre de décès chez nous, le cas de concentration le plus terrible s’étant produit dans une maison de retraite à Flobecq.

Ce qui change dans les statistiques de Sciensano (Institut scientifique fédéral de Santé publique), c’est que la Wallonie présente désormais un taux de cas confirmés (3,75 pour mille habitants) très légèrement supérieur à la moyenne nationale, et donc autres Régions du pays.

La Wallonie picarde reste nettement en dessous à 2,53. Pour le dire autrement, là où il y a 10 malades en Wallonie picarde, il y en a 15 en Wallonie.

Précisons que les disparités entre nos arrondissements restent marquées: Mouscron est à 3,27 cas pour mille, Ath à 2,76 et Tournai à 1,94.

Toujours selon les chiffres de Sciensano, les communes les plus touchées sont Flobecq, Comines et Brunehaut. Les plus épargnées: Estaimpuis et surtout Antoing (qui n’apparaît toujours pas les statistiques de l’Institut).

Dans les trois villes principales c’est à Mouscron qu’on observe le plus grand nombre de cas (175), mais c’est à Ath que le taux est le plus élevé (3,66).