EuroSkills: les 21 compétiteurs belges dévoilés

Les 21 «Red Bears» qui défendront nos couleurs à EuroSkills Graz sont connus. Ils ont passé les épreuves juste avant le confinement. Com.

WorldSkills Belgium a dévoilé, ce jeudi après-midi, la composition de l’équipe qui représentera la Belgique en Autriche, en janvier prochain, au championnat européen des métiers. Covid-19 oblige, il a fallu se baser sur la présélection des jeunes...

Les 21 jeunes qui composent le Belgian Team ont passé avec succès le cap des présélections, chacun et chacune dans leur métier, en janvier et février de cette année.

Ils devaient prendre part à la finale du Championnat belge des Métiers programmé lors des Startech’s Days 2020 fin mars, mais celui-ci a été annulé en raison de la crise du COVID-19.

Nous estimons que c’est plus que jamais le moment de parler de métiers techniques et technologiques. On le constate tous les jours: ces métiers sont prioritaires dans le contexte d’une activité qu’il va falloir relancer.

Pour choisir celles et ceux qui composeront le Belgian Team, les Experts, avec les membres de leur jury et/ou leur comité métier, ont pris en compte le résultat des présélections et les formations données après les présélections, le cas échéant.

Certains entretiens téléphoniques ont permis de conforter les choix posés. Les voici maintenant sélectionnés pour faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique dans 18 compétitions à EuroSkills Graz du 6 au 10 janvier 2021 (cet événement devait initialement se dérouler fin septembre 2020).

Comme les sportifs de haut niveau, ces 21 jeunes vont à présent se préparer pour affiner leurs compétences, avec l’aide de coaches professionnels qui les aideront à parfaire leur technique dans les moindres détails et avec une seule ambition: l’excellence.

Liste des «Red Bears» 2020

Parmi les 21 jeunes qui composent le Belgian Team, cinq bénéficient déjà d’une expérience internationale puisqu’ils ont représenté la Belgique lors du Mondial de Kazan en août dernier.

Il s’agit d’Alexandre Stamatiadis en coiffure, Harisson Reale et Pierre Schyns en mécatronique, Allan Deneuker en menuiserie et Antoine Maréchal en technologie automobile.

Nous avons constitué une équipe et j’insiste sur ce mot parce qu’aujourd’hui la situation nous confirme la supériorité du collectif sur l’individu

L’équipe concourra dans 18 métiers, puisque trois métiers se déroulent en équipe: aménagement de parcs & jardins, robotique et mécatronique.

• Aménagement des parcs et jardins: MARTIN Thibault, 20 ans, 4671 BLEGNY, et SERVAIS Valentin 20 ans, 4845 JALHAY, tous deux étudiants IPEA La Reid; • Art floral: CHAOUCHE Aymeric, 22 ans, 2880 BORNEM, indépendant - Fehanor; • Boulangerie: BURTON Simon, 24 ans, 4990 LIERNEUX, travaille chez Dolci’s à Liège; • Coiffure: STAMATIADIS Alexandre, 20 ans, 4040 HERSTAL, étudiant IFAPME LIÈGE; • Conception mécanique DAO: PIROTTE Jérôme, 21 ans, L-6930 MENDORF (Luxembourg), Hénallux Seraing (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg); • Cuisine: HERMANS Guillaume, 20 ans, 1020 LAEKEN, étudiant Institut Émile Gryzon; • Ébénisterie: DE MEESTER Wouter, 22 ans, 8000 BRUGGE, étudiant Institut Saint-Luc Tournai; • Esthétique: DOS SANTOS FERREIRA Kelly, 22 ans, 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU, étudiante Efp; • Maçonnerie: BOOGAERTS Maximilien, 20 ans, 6440 FROIDCHAPELLE, étudiant Don Bosco Tournai; • Mécatronique: REALE Harisson, 21 ans, 4860 PEPINSTER, étudiant HELMo Gramme, et SCHYNS Pierre, 23 ans, 4850 PLOMBIÈRES, étudiant Hénallux Pierrard Virton (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg); • Menuiserie: DENEUKER Allan, 21 ans, 4100 SERAING, étudiant CEFA Don Bosco Liège; • Peinture & Décoration: HAUSPIE Valerie, 19 ans, 8890 MOORSLEDE, étudiante VTI Roeselare; • Plafonnage/Plaquisterie: KASCHINSKI David, 18 ans, 4452 JUPRELLE, étudiant CEFA Don Bosco Vottem; • Robotique: HEYERES Louis, 19 ans, 4630 SOUMAGNE et RAMI Youssef, 24 ans, 4020 LIEGE, tous deux étudiants HELMo Saint-Laurent (Haute École Libre Mosane); • Soudage: DELTOUR Kevin, 24 ans, 1400 NIVELLES, travaille chez Newtube à Bernissart; • Taille de pierre: RONZULLO Mathéo, 18 ans, 4570 MARCHIN, étudiant IFAPME Mons-Borinage-Centre; • Technologie automobile: MARÉCHAL Antoine, 22 ans, 6542 LOBBES, étudiant HELHa (Haute École Louvain en Hainaut); • Web Technologies: DURIEUX Laura, 22 ans, 1190 FOREST, étudiante Haute École Albert Jacquard.