Peste porcine: la forêt rouverte aux promeneurs le 15 mai

Dans la zone infectée par la peste porcine, les promeneurs pourront à nouveau se balader sur les chemins et sentiers forestiers à partir du 15 mai.

Un nouvel arrêté ministériel sur la peste porcine africaine est en préparation. Il viendra remplacer celui en vigueur jusqu’au 15 mai. Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui habitent en région infectée par la PPA, les chemins et sentiers forestiers seront rouverts par la ministre Céline Tellier, à partir du 15 mai.

Il sera interdit de quitter les chemins et sentiers forestiers. La forêt restera interdite une heure avant le coucher du soleil et une heure après le lever du soleil, par sécurité, car des tirs de nuit se poursuivront dans la zone, pour éradiquer les derniers sangliers.

Dans un premier temps, seuls les citoyens habitant à proximité de la forêt gaumaise pourront profiter de cette réouverture. En effet, le tourisme et les déplacements en voiture à des fins récréatives restent interdits jusqu’à nouvel ordre dans le cadre des mesures de confinement liées au Covid-19.

Pour la Ministre Céline Tellier: «Cette réouverture plus large aux promeneurs et cyclistes bénéficiera surtout aux locaux dans un premier temps mais c’est clairement un signe d’espoir pour cette région de Gaume durement touchée par l’épidémie de peste porcine africaine depuis septembre 2018. Je tiens à remercier la population pour sa patience et sa solidarité face à cette crise et à souligner la collaboration et le travail accompli par l’administration wallonne dans la gestion de cette crise. Je suis d’ailleurs attentive à ce que les efforts de recrutement se poursuivent au sein du DNF pour que l’administration puisse continuer son travail de terrain difficile en période de crise. Nous avançons avec ma collègue Valérie De Bue en charge de la Fonction publique en ce sens».