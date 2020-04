Les écoles flamandes répondent à l’appel à enseigner de nouvelles matières

Les écoles flamandes ont répondu massivement de façon positive à l’appel à enseigner de nouvelles matières.

C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par l’Inspection scolaire flamande dont le ministre de l’Enseignement, Ben Weyts, a livré les résultats au parlement flamand.

L’Inspection a mené des entretiens téléphoniques d’une moyenne de 48 minutes avec 222 écoles secondaires et 490 écoles fondamentales. Il en ressort que les directions ont le sentiment d’avoir la situation sous contrôle à la quasi-unanimité. L’enseignement de nouveaux contenus à distance semble également bien se dérouler et, dans plus de 90% des cas, il était offert à tous les élèves.

Les écoles flamandes ont utilisé des vidéos faites par les enseignants dans l’enseignement fondamental (87% d’entre elles) et dans l’enseignement secondaire (94% d’entre elles). Les cours ont aussi été dispensés en ligne, en donnant des tâches à réaliser voire en demandant à l’élève d’étudier lui-même.

La plupart des élèves ont pu être atteints directement par l’école. Neuf établissements sur dix ont pu toucher entre 80 et 100% d’entre eux. Les élèves que l’école n’a pu atteindre étaient essentiellement issus de familles pauvres et qui ne parlent pas le néerlandais à la maison.

Les écoles interrogées ont exprimé leur soutien aux directives qu’elles ont reçues de l’administration. Les questions posées portaient principalement sur l’organisation de la fin d’année: quid des bulletins, conseils de classe, éventuelles contestations, etc.