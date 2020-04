Coronavirus: le MR estime que les autorités bruxelloises doivent mieux former au bon usage du masque

Le MR a invité les autorités bruxelloises à mener une large campagne d’information autour du bon usage du masque.

Le MR a invité mercredi les autorités bruxelloises et en particulier la Commission Communautaire française à mener une large campagne d’information autour du bon usage du masque dont le port jouera vraisemblablement un rôle en vue dans la mise en œuvre progressive d’une stratégie de déconfinement.

Pour les chefs du groupe du MR au parlement bruxellois, Alexia Bertrand, et au parlement de la Commission communautaire française (CoCoF) de Bruxelles, Gaëtan Van Goidsenhoven, les autorités régionales et communautaires bruxelloises doivent plus largement se préparer dès aujourd’hui aux défis du déconfinement.

Pour Alexia Bertrand, la Région bruxelloise devra veiller à fournir les protections recommandées en suffisance. Pour y parvenir, le gouvernement bruxellois doit dès aujourd’hui évaluer les besoins pour être en capacité d’offrir une protection maximale aux citoyens lorsque le retour à la vie active sera possible.

Le chef du groupe MR à la CoCoF, Gaëtan Van Goidsenhoven, a quant à lui demandé que les ministres francophones bruxellois, compétents en matière de promotion et de prévention de la santé élaborent une large campagne de sensibilisation aux règles de bon usage du masque.

À ses yeux, beaucoup de Bruxellois(e)s sortent pour se promener ou pour faire leurs courses avec un masque mais sont encore trop nombreux à l’utiliser de manière non- adéquate: certains se promènent avec le masque sous le nez, portent régulièrement leurs mains au visage pour le réajuster ou pour se gratter, ou pensent erronément qu’ils sont complètement protégés grâce à leur masque, sans ne plus se soucier de respecter les autres mesures élémentaires de sécurité.

Gaëtan Van Goidsenhoven demande donc que la COCOF s’attelle à une communication de grande ampleur sur le bon usage du masque, sur le modèle des spots radio et télévision qu’elle avait réalisés en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui formulaient des conseils de base pour prévenir la contamination du COVID-19.

Pour les deux chefs de file du MR à Bruxelles, «le masque ne pourra constituer une réelle avancée sanitaire qu’après une campagne d’information quotidienne et constante sur la façon de le mettre et de le porter».