Six décès «À l’ombre du temps» au CPAS de Tournai

On déplore six décès à la maison de retraite «À l’ombre du temps». ÉdA

La privation de visites dans les maisons de repos génère de la tristesse et du manque à la fois chez les résidents et leurs proches.

«L’isolement provoqué par la crise sanitaire inédite à laquelle nous devons faire face touche l’ensemble des services d’hébergement et donc, la vie des résidents, de leurs proches et du personnel d’encadrement. Néanmoins, chacun l’accepte afin de se protéger mutuellement et ainsi pouvoir se retrouver le plus rapidement possible». dit Lætitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai.

«Les équipes de soignants sont sur le pont. Elles sont épaulées par tous leurs collègues de la logistique et de l’administration afin de sauver des vies. Ce sont des héros. Ils méritent nos applaudissements tous les soirs. Après la crise, il faudra continuer à les soutenir.

Chaque jour, ils répondent aux inquiétudes des résidents et des proches en les informant au mieux. Afin d’améliorer la communication à l’égard des proches, nous avons, d’ailleurs, renforcé les moyens d’accueil téléphoniques et digitaux.

À l’heure actuelle, les moyens en matériel (masques, gants, gel, etc.) répondent aux besoins et les stocks sont renouvelés en conséquence. Les mesures de distanciation physique restent en place au sein de l’ensemble des maisons de repos. Les procédures de prévention et de soin sont scrupuleusement appliquées.

À cette heure, à la maison de repos «À l’Ombre du Temps», on recense 7 résidents diagnostiqués confirmés par un test de laboratoire Covid-19. 5 résidents sont considérés comme cas possibles de Covid-19.

Grâce à la mobilisation des équipes de soins, des victoires sont obtenues. On a pu lever l’isolement pour deux résidents.

Malheureusement, depuis le début de la crise, on déplore six décès. Le diagnostic Covid avait été posé.

À la maison de repos «Le Moulin à Cailloux», on ne recense aucun cas à cette heure. Il en est de même pour la maison de repos «Benjamin Grugeon».

En ce qui concerne l’institution pour personnes handicapées Home Valère Delcroix, la maison d’enfants «Les Carliers», ainsi que les deux maisons d’accueil La Consoude et Les Oliviers, aucun cas n’a été détecté.»