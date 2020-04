Coronavirus | Promenade verte et parcours jogging instaurés à Schaerbeek: «la berme centrale ne sera plus interrompue par les voitures»

Schaerbeek annonce deux spectaculaires mesures d’urbanisme stratégique: une promenade verte de 2,5 km entre Steurs et Cage aux Ours et un parcours de jogging de 3km autour du parc Josaphat.

La Commune de Schaerbeek annonce ce 22 avril qu’une nouvelle «promenade verte» est instaurée dans le cadre du confinement dû au coronavirus. Celle-ci est d’une ampleur encore inédite à Bruxelles: elle ira du square Armand Steurs, au sud du parc Josaphat, à la Cage aux Ours, soit bien au nord du vaste espace vert schaerbeekois. Soit près de 2,5km.

«La berme centrale de l’avenue Paul Deschanel et de l’avenue Voltaire deviendra une promenade verte», précise un communiqué du cabinet de l’échevine schaerbeekoise de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen). Qui ajoute qu’«un bon nombre de points de passage de voitures sont fermés afin que la berme centrale ne soit plus interrompue».

«Un parcours de jogging»

Autre mesure assez spectaculaire ayant trait à l’urbanisme stratégique: «un parcours de jogging sera aménagé autour du parc Josaphat». Il courra le long du boulevard Lambermont, de l’avenue Chazal, de l’avenue des Azalées et du boulevard Louis Bertrand, soit une boucle de quelque 3km et 35 minutes de marche. L’idée est de libérer le parc, assailli de joggeurs: «cette piste de jogging apportera la paix et la tranquillité au parc», plaide Byttebier. Qui assure «vouloir rendre possibles les déplacements nécessaires et le besoin de bouger et de respirer dans les zones densément peuplées».

Schaerbeek est la 6e commune bruxelloise à répondre à l’appel régional mené par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) de donner plus d’espace aux piétons et cyclistes. Après l’avenue ixelloise le long des étangs de Flagey, la zone apaisée anderlechtoise de 2km à Cureghem ou encore le Pentagone en zone résidentielle limitée à 20km/h.