Pixel art, sport, théâtre: 4 nouvelles activités pour animer vos enfants confinés

En cette sixième semaine de confinement, la rédaction de L’Avenir continue de vous partager des idées pour animer les enfants. En voilà quatre nouvelles.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte plus de 2.000 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Vous pouvez également vous rendre sur la page du JDE (Journal des enfants) qui propose gratuitement des activités ludiques et pédagogiques.

Voici notre onzième sélection d’activités pour animer les enfants.

1 Dessiner en pixel

Avoir l’âme d’un dessinateur n’est pas toujours simple… Pourtant, avec une feuille quadrillée, quelques feutres et de l’application, on peut réaliser de beaux dessins en pixel.

Le «pixel art» ouvre de nombreuses possibilités. Grâce à lui, on peut représenter Pikachu, Mickey ou encore Petit Biscuit en quelques coups de crayons.

Testé et approuvé.

Vous pouvez retrouver un panel de dessins sur cette chaîne YouTube.

2 Le théâtre débarque à la maison

«Vous ne pouvez plus aller au théâtre avec vos enfants? Le théâtre vient à vous!», lance le Wallonie Bruxelles Théâtre Danse (WBTD).

Pour apporter un peu de détente et de bonne humeur dans votre salon, le WBTD s’associe virtuellement avec le Conseil de Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) pour offrir des spectacles de théâtre.

Accédez via cette page aux enregistrements gratuits de spectacles intégraux de compagnies Jeune Public de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

3 Des spectacles pour jeunes enfants en live

Outre les pièces de théâtre, il est également possible de voir des spectacles pour enfants.

Brillantine et Grignotin, deux Québécois, offrent, via leur page Facebook, des spectacles, contes, chansons et ateliers pour enfants de 2 à 9 ans.

Voici un de leur spectacle.

4 Du sport en famille

Une séance de sport parent-enfant, ça vous dit?

Romain, éducateur sportif à la mairie d’Antibes, réalise des activités sportives avec sa fille de 3 ans, Julia. À découvrir tous les dimanches sur cette page Facebook.

Dimanche dernier, c’était yoga. À découvrir ci-dessous.