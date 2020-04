«Fridays For Future» transforme sa grève mondiale pour le climat en un live-stream de 24 heures

Confinement oblige, le mouvement «Fridays For Future» inspiré par Greta Thunberg a remplacé la grève mondiale pour le climat prévue ce vendredi par une manifestation en ligne. Voici comment y participer.

Depuis le début du combat de Greta Thunberg pour attirer l’attention sur l’inadéquation des politiques climatiques, de nombreux jeunes du monde entier interpellés par les questions environnementales se sont joints à la jeune activiste suédoise. En quittant leur école pour inonder les rues, leur objectif était d’appeler à plus de considération pour la planète.

Cela aurait également dû être le cas ce 24 avril mais le coronavirus et les mesures de confinement ont modifié les plans des militants écologiques.

Face à l’impossibilité de sortir manifester, la digitalisation de la lutte s’est mise en place petit à petit. En mars, des appels à publier des photos avec des pancartes avec les hashtags #DigitalStrike et #ClimateStrikeOnline avaient déjà été lancés sur les réseaux sociaux.

School strike week 82. In a crisis we change our behaviour and adapt to the new circumstances for the greater good of society.



Join the #DigitalStrike - post a pic of you with a sign and use #ClimateStrikeOnline ! #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike #COVID?19 pic.twitter.com/fZkjqN3DOw