Près de 20% des esthéticiennes risquent la faillite ou la fermeture après le 3 mai

Près de 20% des instituts de beauté/esthéticiennes risquent la faillite (11,3%) ou la fermeture (7,3%) si le confinement était prolongé au-delà du 3 mai, indique jeudi l’Uneb, l’union nationale des esthéticien (ne)s de Belgique.

Plus de la moitié des salons (52%) estiment qu’ils peuvent encore tenir le coup si le confinement devait se prolonger mais cela ne sera pas simple car 20% d’entre eux considèrent alors qu’ils mettraient des années à se remettre de l’impact sur leur business. Si le confinement dépasse le 3 mai, il y aurait plus de 18% de fin d’activité soit par faillite (11,3%) et 7,3% d’abandon, explique l’Uneb.

Près de trois-quarts de ces entreprises ont mis leur personnel en chômage économique et 76% des indépendants ont fait appel au droit passerelle.

«Le secteur souffre terriblement de la situation car il a été comme pour l’horeca le premier à devoir fermer. Néanmoins la toute grande majorité compte bien reprendre à l’identique le métier et la profession qu’ils ont choisis. Gageons que notre secteur puisse rouvrir rapidement dans des conditions de précautions sanitaires encore à déterminer, pour pouvoir reprendre toutes ses couleurs pour l’avenir de leur activité. Notre milieu est par définition habitué au respect des règles d’hygiène», souligne l’Uneb.

L’association professionnelle a sondé 325 salons d’esthétique.