Hygea: la collecte des déchets a repris ce jeudi

La direction de l’intercommunale Hygea et les syndicats ont pu rétablir la situation.

Suite à l’annulation des collectes en porte-à-porte hier, la direction de l’intercommunale Hygea et les organisations syndicales se sont réunies et sont parvenues à rétablir la situation. En conséquence, les collectes en porte-à-porte reprennent à partir de ce jeudi 23 avril.

Ce jeudi est consacré aux collectes de rattrapage. Toutes les collectes en porte-à-porte qui étaient prévues ce mercredi 22 avril seront rattrapées ce jour.

Sont concernées les communes d’Estinnes (zones 1 et 2), du Rœulx, de La Louvière (zone 5), de Mons (zone 4) et de Morlanwelz et de Quaregnon (où les PMC et papiers-cartons sont également récoltés.)

Les collectes prévues ce jeudi 23 avril n’auront pas lieu ce jour mais des rattrapages auront lieu le vendredi 24 avril.

Les détails sur l’organisation des collectes de rattrapage pour le reste de la semaine seront communiqués sur le site www.hygea.be ainsi que la page Facebook de l’intercommunale.