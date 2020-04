Le Tournai d’avant: de la peste au virus, même combat

Surprenant, étonnant, presque incroyable, la comparaison des mesures prises par les Consaux en 1668 lors de la peste ou par nos dirigeants luttant contre le Covid-19 sont semblables.

Depuis juin 1667, Tournai est française. C’est dans ce contexte de présence de milliers de troupes, de travaux gigantesques que la cité se voit durement frappée par une épidémie mortelle.

Février 1668, un marchant de Marseille, logeant Grand-Place, au Petit Saint-Georges, apporte la peste à Tournai. Au 28 de ce mois, tous les habitants de cet hôtel étaient déjà morts. L’historien Poutrain affirme qu’un quart de la population, estimée à 35 000 personnes périt en deux ans.

Les lapins?

Consultés, les médecins, impuissants «devant ce mal qui gonfle les corps couvert de taches noires et qui amène rapidement la mort». Ils penchent vers l’absorption «d’aliments tels que le poisson, sujet à putréfaction» et conseillant «la viande et les œufs». L’Église, en ce temps de carême, admit de consommer les œufs.

Autrement bénéfique «on prit des mesures pour faire disparaître les immondices, tâche confiée aux laboureurs mais qui, trop occupés aux champs fournirent six tombereaux, frais à charge de tous».

Face à la méconnaissance d’une quelconque thérapie, les Consaux frappent «de mort ou de libération tous les lapins, porcs et autres bêtes puantes (2 mars) avant d’exiler hors ville les vagabonds, mendiants et gens sans aveu à péril de châtiments».

On ne lésine pas

La Camarde poursuit sa moisson. Alors, les Consaux et tous ceux qui sont susceptibles d’émettre un avis valable discutent longuement. Le 14 juin, 45 sont promulguées les décisions concernant les pestiférés restés en ville. Voici quelques exemples:.

Il leur est interdit «de se trouver et/ou d’avoir des rapports avec les personnes saines, de sortir de leur maison dont sont closes portes et fenêtres». Les boutiquiers ne peuvent rien leur vendre, chiens et chats des pestiférés sont jetés à la rivière, la maison où meurt un pestiféré est condamnée d’une barre blanche durant six semaines; défense de recevoir quelque argent d’un malade sans l’avoir passé à l’eau. Amendes, bannissement, pilori attendent les contrevenants.

La séparation des malades et des gens sains s’effectue au moyen de treize «baraques» construites sur les prés de Maire. Y sont accueillis ceux qui, craignant d’être atteints, se sont présentés au Prévôt qui les envoie vers un chirurgien. Lequel a deux verdicts à sa disposition: ceux qui sont condamnés iront à l’hôpital, ceux susceptibles de guérison dans les «baraques». Guéris, ils sont confinés durant dix jours.

Les magistrats recommandent vivement la délation, il est ordonné à tous «de faire rapport de tous ceux qui tombent malades»

Quant aux immondices provenant des pestiférés, ils sont jetés dans l’Escaut!.

Les frais pour la ville sont énormes: 34 693 livres, 17 sous. La charité publique et privée fait assaut de générosité durant cette funeste période qui voit des ambulances (hôpital de fortune) être installées aux Follets (faubourg Morelle), rue Frinoise, impasse Tranchant (La Madeleine).

Début 1669, la recrudescence est nette, le collège des Jésuites est fermé, les Pères prendront ne part importante dans les soins temporels et spirituels et sont considérés comme «pestiférés» les ordonnances sont de plus en plus dures, défense de communiquer, patrouilles, de pêcher, de voyager sauf munis d’un billet de santé.

Enfin, le 24 décembre 1669 le procureur fiscal annonce «qu’il a plu à la bonté divine de délivrer cette ville»,