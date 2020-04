Temps calme, ensoleillé et très doux ce jeudi

La journée de jeudi sera ensoleillée avec parfois quelques voiles d’altitude, notamment en fin de journée.

Dans l’intérieur du pays, le vent sera faible à modéré et deviendra faible et variable dans l’après – midi. Du côté des températures, il fera très doux pour la saison avec des maxima de 18 à 22 degrés en Ardenne, et de 22 à 24 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). A la côte, le vent deviendra modéré de secteur nord l’après-midi. Il amènera alors de l’air plus frais en provenance du large, ce qui maintiendra les températures entre 13 et 17 degrés.

Ce soir et cette nuit, des voiles de nuages élevés dériveront au-dessus de la Belgique. En fin de nuit, l’atmosphère pourrait devenir un peu brumeuse sur l’ouest du pays. Les minima seront compris entre 2 degrés et 9 degrés, d’après l’IRM.

Vendredi, le pays sera soumis à un courant de secteur nord, qui amènera des champs de nuages élevés sur notre pays. L’impression restera toutefois assez ensoleillée et le temps sec. Les maxima varieront de 14 degrés à la mer à 21 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Au littoral, il sera modéré majoritairement de nord.

Samedi et dimanche, le temps restera sec et généralement ensoleillé mais deviendra un peu plus frais. Les maxima oscilleront entre 12 degrés à la mer et 19 degrés dans le sud du pays.

