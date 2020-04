La Wallonie dégage 500 millions pour son deuxième plan de sauvetage

Pendant un an : 141 psychologues sur le terrain

Une série d’autres mesures sont prises. Une liste non exhaustive.

Le soutien aux 124 entreprises d’économie sociale: 5000€ par entreprise.

L’aide alimentaire urgente. Christie Morreale: «Soit 1 million d’euros puisqu’il y a plus de gens dans le besoin, qu’il y a moins d’invendus et moins de dons.»

Les CPAS qui sont plus sollicités: une enveloppe de 5 millions est prête.

Le secteur associatif n’est pas oublié et les subventions suivront mais sous condition.

Les institutions d’hébergement et d’accueil (maison de repos ou soins psychiatriques): 400€ additionnels par lit. Pour les personnes en situation de handicap ou fragilisées: 250 euros par place agréée.

Sont prévus aussi «141 psychologues en plus en Wallonie, pendant un an, pour aider les personnes, les familles et les professionnels.» «Pour aller dans les structure, pour répondre aux appels de la population.», dixit la ministre.

Soutien aux stagiaires des plans formation-insertion: 70% du montant de la prime à laquelle le stagiaire avait droit avant la suspension de son contrat FPI.