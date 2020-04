France: 544 décès en 24 heures, mais la pression sur les hôpitaux continue de diminuer

L’épidémie de Covid-19 a tué 21.340 personnes en France depuis début mars, dont 544 décès enregistrés depuis mardi, mais la pression sur les hôpitaux continue de s’alléger, avec désormais deux semaines de baisse du nombre de patients en réanimation, a annoncé mercredi le directeur général de la Santé.

Au total, 13.236 personnes sont décédées à l’hôpital, soit 336 de plus en 24 heures, et 8.104 dans les maisons de retraites médicalisées et autres établissements médico-sociaux (+208), a déclaré Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien.

Il y a désormais 5.218 patients en réanimation, près de 2.000 de moins qu’il y a deux semaines.