15 000 masques cousus par les citoyens

Ce jeudi, une centaine de volontaires wanzois entame la confection de 15 000 masques en coton à distribuer fin du mois, début mai. Mobilisation.

Jeudi matin, les machines à coudre vont commencer à «chauffer» à Wanze. Une centaine de volontaires bénévoles s’activera à la fabrication de 15 000 masques en coton avec le soutien de la Commune de Wanze qui a investi 29 000€ dans l’achat de tissu et d’élastiques. Ce mercredi, une équipe a procédé à la découpe du tissu au hall omnisports avant distribution du matériel et des patrons au domicile des différents volontaires ce jeudi.

Pour assurer deux masques minimum par citoyen

L’administration communale sera également livrée puisque le personnel dévoué se mettra à l’ouvrage sur les dix machines à coudre que la Commune vient d’acheter. L’atelier couture prendra notamment place dans la salle des mariages où les règles de distanciation sociale seront évidemment respectées. «Tout part du constat qu’il nous fallait au minimum assurer deux masques par citoyen wanzois, explique le bourgmestre Christophe Lacroix. Via la Conférence des élus de Huy-Waremme, 14 000 masques en coton actuellement en fabrication par la firme J&Joy nous seront livrés fin du mois, début du mois de mai. Avec une population wanzoise d’un peu moins de 14 000 habitants, cela ne fait donc qu’un masque par personne. L’idée du collège a alors été de mobiliser dans la fabrication de masques toutes ces personnes qui nous avaient manifesté leur volonté de prêter leur aide d’une manière ou d’une autre en cette période délicate.»

L’appel leur a été lancé et les retours ont rencontré les espoirs du collège communal qui a donc fait le choix de fournir le matériel. «Pour deux raisons, détaille le bourgmestre de Wanze. D’une part, il aurait été compliqué de rembourser chaque couturière sur base d’une facture. Ensuite, cela répond à un souci de qualité égale des masques que recevront nos citoyens.»

Un modèle enfant, un modèle adulte

Le prix de revient par masque a été évalué à 2€. Les patrons fournis aux couturières correspondent à deux modèles: l’un pour les adultes et l’autre pour les enfants. Une fois cousus, les masques seront lavés dans la buanderie du CPAS avant d’être conditionnés et finalement livrés par les ouvriers communaux dans les boîtes aux lettres. «Nous serons attentifs à la composition des ménages. Maintenant, il se pourrait qu’une erreur se glisse et les personnes concernées pourront nous le faire savoir. La livraison pourrait avoir lieu dans les deux à trois semaines. Avec une centaine de couturières motivées, on espère atteindre les 15 000 masques dans ces délais.»

Envie de les aider? Sonnez au 085/273510

Toute nouvelle aide est toujours la bienvenue. Les volontaires peuvent ainsi se manifester au 085/273510. «Je suis fier de tous ces citoyens et de la grosse réactivité du personnel communal dont des personnes actuellement en dispense de service et qui ont voulu participer à cet acte positif de solidarité», termine Christophe Lacroix.

