Réouverture du parc à conteneurs de Rumes ce jeudi

Si l’agenda des travaux d’extension du recyparc de Rumes s’est lui aussi trouvé bousculé en raison de la crise qui sévit actuellement, les équipes ont pu reprendre le travail ce lundi, tout en respectant les mesures de précaution en vigueur et notamment la distanciation sociale.

On a donc mis les bouchées doubles pour couler le béton de la voie d’accès au site, ce qui permettra une réouverture au public dès ce jeudi 23 avril.

Attention toutefois, comme les autres recyparcs de Wallonie picarde, celui de la rue de la Digue ne pourra être fréquenté que sous des conditions très strictes, les usagers devant s’inscrire préalablement à leur visite, porter un masque et des gants, rester dans leur véhicule fenêtres fermées jusqu’au conteneur qui leur sera indiqué par les agents, se munir de leur propre matériel…

Rappelons en outre qu’actuellement, tous les flux collectés habituellement sont acceptés à l’exception des déchets inertes (de construction), de l’asbeste, des déchets spéciaux des ménages, des huiles et des graisses et des PMC.

Lancé fin février, le chantier avait été interrompu suite au confinement. Il se trouve aujourd’hui en voie d’achèvement. Ainsi, une nouvelle dalle de béton permet d’accueillir de nouvelles fractions de déchets qui pourront désormais être recyclées, comme la frigolite, le verre plat et le plâtre. D’une superficie d’environ 10 ares, l’extension du site permettra également le dédoublement de conteneurs (bois, encombrants…) et aux usagers de jouir de plus de confort.

Les derniers travaux peuvent aujourd’hui être réalisés simultanément à l’exploitation du recyparc: il s’agit de la finition du bâtiment, reconstruit à neuf (aménagement du bureau, des vestiaires…), et du renouvellement de garde-corps.