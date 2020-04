MSF sera à court de masques dans trois à quatre semaines

L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a indiqué mercredi qu’elle serait à court de masques dans trois à quatre semaines, appelant l’ONU et les dirigeants à établir une répartition équitable des équipements de protection face à la pandémie de nouveau coronavirus.

«Nous avons besoin de 26 millions de masques pour les 6 prochains mois, plus d’un million de masques par semaine», a expliqué Kenneth Lavelle, directeur adjoint des opérations de MSF à Genève, au cours d’une conférence de presse.

Mais «pour l’instant, nous avons des stocks mondiaux pour environ 3 ou 4 semaines maximum», a-t-il averti, déplorant la pénurie qui s’accompagne d’une hausse des prix.

Il a expliqué que cette pénurie allait obliger l’ONG à faire des choix difficiles sur la poursuite de certaines de ses opérations d’assistance dans le monde, indiquant que certaines activités avaient déjà dû être arrêtées pour cette raison.

Cette situation entrave non seulement les efforts pour contenir la propagation de la maladie Covid-19, mais aussi la capacité à fournir d’autres services médicaux essentiels, comme les opérations chirurgicales ou le traitement de la rougeole, de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, a précisé MSF dans un communiqué.

«Il faut une distribution plus équitable des équipements»

La pénurie mondiale d’équipements de protection individuelle met aussi en danger l’ensemble des professionnels de santé et les activités médicales, souligne MSF.

«La production des équipements doit être accélérée et il faut aussi une distribution plus équitable», a demandé M. Lavelle, appelant l’ONU et les pays les plus riches à éviter que les plus vulnérables se retrouvent dépourvus d’équipements.

Selon l’ONG, la majeure partie du stock de masques est concentrée dans des pays où le confinement, la distanciation sociale et de bonnes conditions d’assainissement sont possibles comme mesures préventives, tandis qu’ils ne sont pas disponibles dans des endroits comme les camps de réfugiés en Grèce où ils sont une des seules options envisageables pour se protéger.

«Les gouvernements doivent envisager des mesures d’incitation pour augmenter la production, réduire les taxes et les droits de douane, et localiser la production dans ou près des pays qui en ont le plus besoin», a demandé M. Lavelle.