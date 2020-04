Où en est-on en Wallonie picarde?

Ce ne sont que des chiffres, d’accord. Et tout le monde n’a pas (encore?) été testé.

La moyenne nationale de personnes reconnues contaminées par le Covid-19 est de 3,15. Flandre et Bruxelles sont un peu plus touchées que la Wallonie qui était à 3, ce vendredi à 11 h.

Avec un peu moins de 870 cas avérés, mercredi à 11 h (contre 850 la veille), la Wallonie picarde montre que c’est assez inéquitablement réparti par arrondissements.

Les communes les plus marquées sont Flobecq, Brugelette et Comines. À noter que les deux premières citées sont aussi les moins peuplées de Wallonie picarde, et qu’une seule institution sur place peut faire évoluer fortement le taux.

En ce qui concerne les villes principales, à noter le faible taux de Tournai par rapport à Mouscron (169 cas).

Antoing n’apparaît pas encore dans les statistiques de Sciensano.