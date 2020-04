Jordi Condom de retour à l’AS Eupen, comme directeur sportif

C’est officiel: Jordi Condom revient à l’AS Eupen. Il y devient directeur sportif.

Surprise ce mercredi puisqu’on apprend qu’à partir du 1er juillet 2020, Jordi Condom va rejoindre le club en tant que nouveau directeur sportif.

«Grâce à son expérience comme entraîneur de l’AS Eupen entre 2012 et 2017, Jordi Condom connaît très bien la Pro League Belge. C’est sous sa direction sportive, que l’AS Eupen a pu accéder en 2016 à la plus haute ligue de Belgique. Après le départ de Josep Colomer en 2019, Christoph Henkel avait occupé le poste de directeur sportif dans une double fonction. Avec la venue de Jordi Condom, Christoph Henkel pourra se concentrer à nouveau pleinement sur ses tâches de directeur général» fait savoir le club via communiqué.

«Ainsi l’AS Eupen se renforce afin de franchir la prochaine étape dans l’évolution du club en Jupiler Pro League.»

Jordi Condom, passé par Roulers après son départ d’Eupen, était cette saison entraîneur adjoint au Qatar, à Al Arabi.