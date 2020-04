Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

ARTICLE ACTUALISÉ EN PERMANENCE | Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 22 avril.

Légende: Actualités belges Actualités internationales Actualités sportives Actualités culturelles

266 nouveaux décès mais le pic a probablement été atteint le 12 avril

Lors du point presse, on a appris que 4765 personnes sont actuellement hospitalisées (diminution de plus de 200 depuis le dernier bilan) et 1020 personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs (-59).

Quelque 266 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures

+ À lire ici

4.000 origamis récoltés pour financer la recherche sur le Covid-19

4.000 origamis construisent une maison de papier dans les couloirs du Kanal, à Bruxelles. L’initiative «Origami for Life» du designer Charles Kaisin a été lancée pour récolter des fonds pour la recherche sur le Covid-19. Vous pouvez participer. Et aussi écouter des DJ sets chez vous.

+ À lire ici

L’économie puis les écoles, pas encore l’horeca: le déconfinement graduel proposé par les experts

Dans une première version de leur rapport, qui sera remis au kern mercredi, les experts de l’Exit stratégie suggèrent une reprise partielle, dès le 4 mai pour les entreprises et les commerces, et pour les écoles à partir du 18 mai.

+ À lire ici

Cathy Cabine Bio essuie la «purge» des événements de l’été

La société amaytoise locatrice de toilettes pour événements et chantiers paie un lourd tribut à la crise du coronavirus.

+ À lire ici

Le déconfinement doit prendre en compte la situation des parents

Il est indispensable que les mesures de déconfinement prennent en compte la situation des parents, a déclaré la Ligue des familles par communiqué mercredi.

+ À lire ici

Coronavirus: au Québec, plus de 8 décès sur 10 en maisons de retraite

Le gouvernement du Québec, province la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, a annoncé mardi que plus de huit décès sur dix venaient de maisons de retraite.

+ À lire ici

USA: la 2e vague de coronavirus pourrait être pire que la première

Une deuxième vague épidémique de nouveau coronavirus aux États-Unis pourrait être pire que la première, car elle coïnciderait avec le début de la grippe saisonnière, a averti mardi un haut responsable américain de la Santé.

+ À lire ici

Coronavirus en Espagne: 435 morts en 24 heures, deuxième jour de léger rebond

L’Espagne a recensé mercredi 435 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un chiffre qui a augmenté légèrement pour le deuxième jour consécutif et qui porte le total de décès à 21.717, a annoncé le ministère de la Santé.

+ À lire ici

Coronavirus: plus de 110.000 morts en Europe

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 110.000 personnes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés au Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP.

+ À lire ici

Les Pays-Bas entament la réouverture des écoles primaires le 11 mai

Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi la réouverture partielle à partir du 11 mai des écoles primaires et des garderies, fermées depuis la mi-mars, tout en préservant d’autres mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19.

+ À lire ici

Coronavirus: la Bundesliga vise une reprise avec des «risques médicaux acceptables»

Comment la Bundesliga reprendra-t-elle? Les autorités du football allemand reconnaissent qu’elles ne peuvent pas garantir un risque zéro pour la santé de tout le monde.

+ À lire ici