Coronavirus: BNP Paribas Fortis s’attend désormais à un recul de 7,1% du PIB de la Belgique

BNP Paribas Fortis a revu à la baisse, de -3,5% à -7,1%, ses estimations de «croissance» pour 2020, a annoncé mercredi la banque.

«Contrairement à nos prévisions précédentes, nous ne nous attendons pas à un retour rapide à la situation d’avant crise. La réouverture progressive des activités économiques devrait provoquer une deuxième vague d’effets qui se traduira par une perte permanente de capacités de production», souligne-t-elle.

La croissance pour 2021 est, elle, attendue à +7,6%. «En 2022, nous devrions retrouver la même croissance qu’avant la crise, mais à partir d’un niveau de 3 points de pourcentage inférieur par rapport à la trajectoire de croissance initiale», prévoit encore BNP Paribas Fortis.

L’analyse de la banque montre que la crise aura un impact très important sur la plupart des secteurs économiques, avec un pic en avril. Seul le secteur des soins de santé bénéficiera d’un effet «positif». Les secteurs les plus touchés sont l’immobilier et la construction ainsi que l’horeca.

Alors que le chômage temporaire a explosé en quelques semaines – touchant 1,2 million de travailleurs en Belgique – et que 300.000 indépendants ont dû cesser leurs activités, le taux de chômage pourrait passer de 5,4% à 7,5% pour redescendre à 7,2% en 2021.

La banque souligne que ce n’est plus le scénario d’une reprise en «V» qui est attendu mais plutôt celui d’une reprise en «U». BNP Paribas Fortis s’attend à une réouverture progressive de l’économie à partir du début mai, et pour l’ensemble du mois, à ce qu’un peu plus de la moitié des mesures restrictives soient maintenues, contre 100% en avril. Pour juin, la banque table sur un nouvel assouplissement. Pendant le pic d’avril, la perte de chiffre d’affaires pour tous les secteurs est estimée par BNP Paribas Fortis à 33% en moyenne, avec des différences importantes entre les secteurs.