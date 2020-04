Dans cette maison de papier, 4.000 origamis récoltés pour financer la recherche sur le Covid-19

4.000 origamis construisent une maison de papier dans les couloirs du Kanal, à Bruxelles. L’initiative «Origami for Life» du designer Charles Kaisin a été lancée pour récolter des fonds pour la recherche sur le Covid-19. Vous pouvez participer. Et aussi écouter des DJ sets chez vous.

Plus de 4.000 origamis ont été récoltés par le designer belge Charles Kaisin pour soutenir sa création caritative «Origami for Life». Pour soutenir l’action, un DJ set retransmis en livestream depuis le Kanal se tiendra ce jeudi 23 avril.

Artistique et participative, l’initiative « Origami For Life » «soutient les efforts de l’ULB, du Fonds Erasme et de la Fondation ULB pour financer les unités Covid-19 et la recherche de traitement à l’Hôpital Erasme». Concrètement, le designer invite le public à plier son propre origami grâce à un tuto en ligne. Pour chaque origami reçu, les partenaires de l’action (Fondation Engie, mais aussi de nombreux mécènes privés) versent 5€ aux bénéficiaires.

Une maison

N.Lobet PRYZM photogaphy En quelques semaines, 52.211€ ont été récoltés. «La mobilisation de tous permettra à Erasme de mener à bien son projet de transformation d’unité́s d’hospitalisation en unité́s Covid-19 non-intensives appareillées. La construction d’une unité comprenant tout l’ééquipement nécessaire coûte 50.000€», explique un communiqué.

Dans le même temps, l’avancée de la récolte de fonds se traduit par l’édification d’une maison aux briques d’origamis particulièrement poétique, suspendue aux structures industrielles du Kanal - Centre Pompidou.

C’est sous cette installation que trois jeunes artistes belges du festival électronique Hangar, Maxim Lany, Two Pauz et Atlas, se mettront aux platines ce jeudi 23 avril à partir de 18h, pour une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Les lives seront à suivre sur les pages Facebook des DJ en question, mais aussi sur celles de Charles Kaisin, du Kanal, de Hangar, de Visit.Brussels ou du Mirano.