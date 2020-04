Coronavirus: la charge de travail des généralistes baisse, hors maisons de repos

La charge de travail des médecins généralistes et des centres de tri a diminué à nouveau entre le 9 et le 15 avril par rapport à la semaine précédente, a rapporté mercredi Vivel, l’Institut flamand de première ligne.

La charge de travail augmente par contre toujours pour les médecins coordinateurs et conseillers dans les maisons de repos et de soins.

Le rapport montre que la charge de travail dans les centres de tri a diminué de presque trois quarts par rapport au début de l’épidémie. «Dans les maisons de repos et de soins, c’est le contraire», constate Vivel. La charge de travail y est presque partout plus élevée qu’au début de la crise et 42% des maisons de repos et de soins indiquent qu’elle a fortement augmenté. «C’est encore en hausse par rapport à la semaine dernière», poursuit le rapport.

Un progrès à noter: la part de maisons de repos pour qui la situation est sous contrôle passe de 62 à 68%. Elles sont encore 13% à estimer qu’elles ont besoin d’aide urgente, soit autant que la semaine précédente.

Environ 66% des consultations se font toujours par téléphone. Ce chiffre a diminué au profit des consultations physiques, précise le rapport. Le nombre de renvois vers les centres de tri a baissé pour la deuxième semaine consécutive (de 1,5 à 1,1%), comme celui des renvois vers les urgences (de 0,7 à 0,5%). Dans les centres de tri aussi, les contacts téléphoniques ont encore diminué par rapport aux consultations physiques.

Environ 23% des consultations avec les médecins généralistes concernent des troubles respiratoires. «C’est une forte diminution par rapport aux 31% de la semaine dernière. Cela semble montrer que nombre de patients Covid baisse», observe le rapport. Le nombre de patients qui se plaignent de problèmes respiratoires est plus important chez les généralistes qu’auprès des centres de tri ou des urgences. «Cela peut s’expliquer par le fait que les patients qui souffrent de problèmes respiratoires légers appellent leur généraliste», explique l’institut.

Les résultats du baromètre sont communiqués à un large éventail d’acteurs et coordinateurs dans le domaine des soins de première ligne, pour permettre une réaction rapide si nécessaire.