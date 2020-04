Coronavirus: la barre des 1 000 cas franchie en Brabant wallon

Six patients ont pu quitter l’hôpital suite à l’amélioration de leur santé. (Photo d’illustration: Jean Pierre Bellen autorisé à quitter l’hôpital de Gand) Photo News

La barre des 1 000 cas avérés de coronavirus a été franchie en Brabant wallon. 34 nouveaux cas en Brabant wallon ont été annoncés, ce mercredi. On recense désormais 1 006 cas avérés de Covid-19 en Brabant wallon.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. Si, au niveau de la Belgique, le nombre de tests réalisés a augmenté, on ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon.

Tubize est toujours la commune la plus touchée avec 120 cas. Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, compte actuellement 98 cas avérés (+4).

Ramillies est les communes les moins touchées avec 7 cas avérés chacune.

11 nouveaux cas à Jodoigne

La plus forte hausse du jour est observée à Jodoigne où onze nouveaux cas avérés de coronavirus ont été détectés. Ce mardi, les autorités locales avaient déjà annoncé les tests positifs de 12 résidents de la maison de repos Le Clair Séjour.

Les 26 nouveaux cas de Braine pas encore enregistrés

Les 26 nouveaux cas dans la maison de repos Le Vignoble à Braine-l’Alleud, annoncés par les autorités brainoises, n’ont visiblement pas encore été enregistrés par Sciensano. Pour rappel, il y a un décalage de deux jours entre les chiffres et leur publication.

Tubize et Rebecq sont les deux communes où le coronavirus est le plus présent, avec 44,8 cas pour 10 000 habitants. Ittre (38,9), Jodoigne (38,8) et Hélécine (38,3) suivent.

47 patients hospitalisés: le chiffre le plus bas depuis le 26 mars

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 47. C’est trois de moins que la veille. C’est aussi le chiffre le plus bas depuis le 26 mars.

Treize patients sont en soins intensifs. C’est un de plus que la veille.

Trois nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux brabançons wallons. Six patients ont pu quitter l’hôpital suite à l’amélioration de leur santé.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 6 262 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.

.