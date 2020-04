Décontamination des masques: la nouvelle solution à 1000 masques par jour de deux entreprise de Ciney et Marche

Solidfog et SalamanderU, deux PME cinacienne et marchoise, ont développé une solution encourageante de décontamination de masques FFP2. Au programme, une capacité de traitement de 1000 masques par jour par hôpital.

Depuis plusieurs semaines, la guerre des masques est déclarée. Pour remédier à la pénurie sur le marché mondial, aux malfaçons et aux prix exorbitants de ces précieux protecteurs, la Wallonie a engagé deux task forces: la production et la décontamination des masques.

Et dans ce deuxième volet, l’initiative privée des PME Solidfog (Ciney) et SalamanderU (Marche) risquent de supplanter leurs confrères. En effet, elles annoncent ce mercredi la mise au point d’une solution technologique capable de décontaminer 1 000 masques FFP2 par jour pour chaque hôpital. «Il nous a fallu deux semaines pour développer le procédé» raconte Gatien Gillard, responsable marketing et commercial de Solidfog.

La technique consiste en la décontamination par voie aérienne de 350 masques suspendus dans un espace clos. Et ce, en un seul cycle de 6 heures. «Il s’agit d’un caisson monté en une demi-heure, dans lequel on envoie un brouillard composé de peroxyde d’hydrogène pour décontaminer les masques. Il ne requiert qu’un seul opérateur pour la manutention des masques. Trois cycles peuvent avoir lieu sur une journée, ce qui représente une capacité de 1000 masques par jour pour une seule installation dans un hôpital.» Solidfog a mis cette technique au point sur base de son expérience de près de 15 ans dans la décontamination des surfaces, grâce au procédé de nébulisation à froid du peroxyde d’hydrogène. Des contacts avec divers réseaux hospitaliers leur ont permis d’identifier les besoins et urgences des ailes médicales COVID 19 et des soins intensifs en termes de protection faciale. «Les recherches scientifiques liées aux épidémies du Sras et du Mers ont prouvé l’efficacité du peroxyde d’hydrogène dans la bio-décontamination des coronavirus. On a simplement adapté la recette que l’on utilise depuis 15 ans» continue Gatien Gillard.

Actuellement, la Wallonie a déjà annoncé une solution de décontamination des masques, mis au point par un consortium d’entreprises wallonnes (deux Hennuyères et une Liégeoise). Elle tarde cependant à être validée. Il s’agit d’un caisson de stérilisation rapide mais individuelle des masques.

Le projet Solidfog et SalamanderU, plus ambitieux en termes de volume et d’efficacité pourrait être fonctionnel d’ici le 3 mai. Ce vendredi, ils procéderont à la dernière étape de validation, la résistance des masques après 10 cycles de décontamination au peroxyde d’hydrogène. «Dans le secteur pharmaceutique, nous avons l’habitude de décontaminer des bactéries souvent plus résistantes que le virus du COVID 19» conclut Gatien Gillard.

Solidfog est une entreprise technologique basée à Ciney et composée d’une quinzaine d’employés. Elle est une référence belge dans la décontamination de surface par le procédé de nébulisation à froid du peroxyde d’hydrogène. Elle compte le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline parmi ses principaux clients. SalamanderU, PME de Marche-en-Famenne, est spécialisée dans les techniques innovantes de confinement sur mesure.