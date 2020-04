Febeliec estime essentielle la prolongation d’activités de trois centrales nucléaires

Les prix de l’énergie pour les entreprises industrielles ont un peu baissé par rapport à l’an dernier, mais le handicap par rapport aux pays voisins reste considérable, ressort-il de l’étude comparative annuelle de Deloitte pour Febeliec.

La fédération belge des consommateurs industriels d’énergie plaide pour l’application rapide d’une norme énergétique et aussi pour la prolongation des activités de trois centrales nucléaires pour 20 ans.

En 2020, les entreprises industrielles paient entre 8 et 29% plus cher leur électricité par rapport à la moyenne constatée en France, Allemagne et aux Pays-Bas, selon l’étude présentée mercredi en conférence de presse virtuelle.

Bien que les prix de base aient légèrement baissé, le handicap reste donc très important. En cause? Des taxes «considérablement plus élevées», rapporte Febeliec, et singulièrement en Wallonie. Les tarifs de réseau sont également plus conséquents que chez nos voisins.

L’ajustement des prix de base s’est fait «grâce à la confiance accrue des acteurs de marché en la disponibilité des centrales nucléaires», affirme la fédération. Elle plaide dès lors pour «des décisions claires et rapides» concernant la sortie du nucléaire et veut «l’extension de durée de vie de trois centrales (a priori Doel 4, Tihange 3 et Tihange 1)» si possible pour 20 ans, arguant que le mécanisme de rémunération de capacité (CRM) arrivera trop tard pour rassurer les marchés.