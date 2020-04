Coronavirus: plus de 110.000 morts en Europe

L’Italie (24.648) est le pays en Europe le plus atteint. Photo News

Selon le comptage de l’AFP, l’Eurpoe a enregistrès plus de 110.000 morts suite à la pandémie.

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 110.000 personnes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés au Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 9h20 GMT.

Avec un total de 110.192 morts (pour 1.246.840 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 177.368 personnes dans le monde.

L’Italie (24.648) et l’Espagne (21.717) sont les pays en Europe les plus atteints, suivis de la France (20.796) et du Royaume-Uni (17.337). La Belgique a enregistrès prèsd e 6262 décès.