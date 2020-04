VIDÉO | Les larmes d’un vétéran de 94 ans font pleurer le web

L’émotion d’un vétéran britannique, filmé en pleurs après avoir reçu un cadeau qui lui rappelle sa défunte épouse, inonde les réseaux sociaux depuis quelques jours.

La scène a été filmée dans une maison de repos de Preston, entre Liverpool et Lancaster. Ken Benbow est assis dans son fauteuil lorsqu’une aide-soignante de 17 ans, Kia Tobin, vient à sa rencontre. «J’ai un cadeau pour vous, explique la jeune femme au vétéran en lui tendant un coussin personnalisé avec une photo de sa défunte femme. Je pensais que ce serait plus adapté pour vous que de dormir avec une photo.» Habitude que l’homme âgé de 94 avait prise depuis que sa moitié, Ada, était décédée en août.

«Ada était l’épouse la plus merveilleuse et la plus attentionnée. Nous étions mariés depuis 71 ans et ça m’a brisé le cœur quand elle m’a quittée, explique Ken Benbow à la BBC. Mais maintenant, je la tiens tous les soirs dans mes bras. Ce coussin, c’était la chose la plus précieuse que j’aurais pu souhaiter.»

À l’origine des larmes de bonheur de ce vétéran de la Seconde guerre mondiale, Kia Tobin se réjouit d’avoir pu égayer la vie de ce résident «si drôle et incroyable»: «Il parlait tous les soirs à une photo d’Ada qui se trouvait dans un cadre près de son lit. Maintenant, il peut prendre l’oreiller avec lui et le serrer contre lui.»