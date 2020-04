Le déconfinement doit prendre en compte la situation des parents, dit la Ligue des familles

Il est indispensable que les mesures de déconfinement prennent en compte la situation des parents, a déclaré la Ligue des familles par communiqué mercredi.

Dans la première version du rapport du groupe d’experts en charge de l’Exit Strategy (déconfinement) dont a pris connaissance le quotidien Le Soir, les experts y préconisent la reprise du travail dans de nombreux secteurs dès le 4 mai, alors que les écoles et les crèches resteraient portes closes.

«Que devraient alors faire les parents?», s’interroge le directeur général de la Ligue des familles, Christophe Cocu. «Mettre leurs enfants massivement en garderie, alors même qu’on leur explique que ces mêmes enfants ne peuvent pas encore retourner à l’école dans des conditions satisfaisantes? Évidemment non. Mais quel autre choix? Prendre un congé parental rémunéré seulement 765 euros par mois? Financièrement, c’est impossible pour de nombreux ménages. Les parents sont donc sans solution.»

Jusqu’à présent, peu de parents mettaient leurs enfants en garderie, selon la Ligue des familles. Mais avec la reprise de nombreux secteurs de notre économie, le nombre de parents sans solution de garde va devenir extrêmement important, pointe-t-elle.

«Ne rien prévoir n’est pas une option!»

La Ligue des familles appelle le Conseil national de sécurité (qui se réunit le vendredi 24 avril, NDLR.) à prendre en compte, la situation de ces familles. «Ne rien prévoir pour les familles n’est pas une option! Il faut éviter à tout prix que les parents mettent massivement leurs enfants dans les garderies scolaires parce qu’ils n’ont pas d’autre solution. La Ligue des familles appelle depuis des semaines à un congé spécifique, correctement rémunéré, pour tous les parents qui n’ont pas d’autre possibilité – qu’ils télétravaillent ou travaillent à l’extérieur de chez eux. C’est devenu une véritable urgence», conclut Christophe Cocu.

Le déconfinement progressif suggéré par les experts concernerait le redémarrage de certaines activités non essentielles (construction, commerce de gros, industrie manufacturière, transports sauf aérien,…), en maintenant le télétravail obligatoire partout où il est possible. Selon le scénario des experts, les écoles rouvriraient leurs portes le 18 mai, en maintenant fermées les classes de maternelle. Le primaire serait ouvert partiellement, avec la priorité donnée à la sixième, puis la première, puis la cinquième. Les plus grands pourraient venir à mi-temps. Pour le secondaire, le rapport plaide pour une limite aux rhétos, mobilisés un ou deux jours par semaine.