Flashé à 120 km/h sur une zone 50 à Waimes

Ce mardi, un contrôle radar a été réalisé par la zone de police Stavelot-Malmedy. Un conducteur a été flashé à 120km/h sur une zone 50, à Ondenval.

Ce mardi, entre 7 et 14 h, un véhicule radar était en position à Masta (Stavelot) et Ondenval (Waimes), entre 7h et 14h. Plusieurs conducteurs ont été flashés.

Du côté du village d’Ondenval, à Waimes, la police signale 4 infractions sur 44 voitures contrôlées. Parmi celles-ci, un conducteur roulait à du 120 km/h sur cette partie de la nationale pourtant en zone 50.

Du côté de la nationale de Masta, quelque 308 véhicules ont été contrôlés. Et la police de noter 14 infractions dont celle d’un conducteur roulant à 99km/h sur une zone 70.