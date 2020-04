Des sarcophages pour les patients Covid-19 héliportés par le CMH

L’ASBL Centre Médical Héliporté a investi dans un tout nouveau matériel de protection utilisé lors de la prise en charge et le transport par hélicoptère de patients contaminés : des housses de transport de la forme d’un sarcophage en polyuréthane.

Ce sarcophage réutilisable permet de préserver toute la chaine des intervenants de mission d’une potentielle contamination. L’équipe du CMH dispose de 3 exemplaires, financés sur fonds propres grâce à des donateurs.

L’avantage principal du sarcophage de transport réside dans la capacité qu’il offre d’emballer un patient contaminé tant pour éviter les risques de contamination de l’équipe d’intervention que pour préserver l’environnement, l’intérieur de l’hélicoptère et le matériel médical.

Le sarcophage de transport utilisé par le Centre Médical Héliporté a un coût non négligeable pour l’ASBL Centre Médical Héliporté : 1000 € pour une seule pièce. L’ASBL CMH en a acquis 3 exemplaires. L’équipe médicale envisage d’acquérir d’autres exemplaires.

L’investissement de ce nouveau matériel de transport a été rendu possible grâce au soutien de la population et, plus particulièrement grâce à la générosité de donateurs privés qui ont répondu depuis le début du confinement à un appel de fonds sous le nom « Solidarité CMH 2020 ».

Poursuivez l'information dans L'Avenir de ce jeudi 23 avril.