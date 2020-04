UCLouvain: examens essentiellement à distance

L’université a dévoilé sa stratégie pour la session de juin: les examens à distance seront la règle, le présentiel (moins de 1%), l’exception.

Après d’autres universités belges, l’UCLouvain et sa partenaire Saint-Louis Bruxelles viennent de communiquer leur stratégie pour la tenue des examens de juin: ceux-ci se feront essentiellement à distance.

«L’UCLouvain et Saint-Louis Bruxelles ont pris le temps d’examiner avec leurs Facultés, et au cas par cas, tous les cours qui seront évalués en juin et leurs adaptations possibles en mode distanciel. Le but? Réduire le flux de déplacements entre les lieux de vie et les salles d’examens et ainsi contribuer au contrôle de la propagation du coronavirus», expliquent les deux institutions par communiqué.

Moins de 1% en présentiel

Concrètement, les examens à distance seront la règle et les examens sur place l’exception.

Selon les estimations de l’UCLouvain, se basant sur les préférences des professeurs, moins de 1% des examens nécessitent l’accès à une infrastructure spécifique et devant donc se tenir en présentiel. Un tiers des cours seront évalués par un examen écrit et un quart par un examen oral.

Un tiers des cours ne feront pas l’objet d’un examen, l’évaluation étant continue ou se basant sur un travail à remettre hors session.

Enfin, le reste des cours sera évalué par un travail à réaliser et remettre pendant la session, ce que l’université appelle un «take home exam».

Contre la triche

Pour éviter les triches, l’UCLouvain précise qu’elle se dotera de logiciels informatiques (TestWe et Wiseflow) pour surveiller, à distance, certains examens, notamment en bloquant l’accès à internet et aux fichiers de l’ordinateur ou en prenant des photos de manière aléatoire.

La vie privée des étudiants sera respectée assure l’université. «Les enseignants pourront examiner les photos après l’examen et celles-ci seront détruites immédiatement après la correction de l’examen. Par ailleurs, il est évident qu’un simple regard sur le côté ainsi que tous les mouvements habituellement liés à la réflexion ne veulent pas dire que l’étudiant est en train de tricher. Les photos ne permettront de détecter que des comportements douteux flagrants auquel cas l’enseignant prendra contact avec l’étudiant pour clarifier la situation», détaille, dans le communiqué, Philippe Hiligsmann, le vice-recteur aux Affaires étudiantes de l’UCLouvain.

Les étudiants seront informés le 27 avril, au plus tard, sur les modalités de chacun de leurs examens.

Se familiariser avec les outils avant le blocus

En outre, «pour celles et ceux qui ne bénéficient pas de l’équipement informatique nécessaire ou de la possibilité de s’isoler au calme, les deux universités donnent un accès à des salles aménagées pour présenter les examens, dans le respect des normes sanitaires», précise l’université.

Chaque étudiant aura aussi la possibilité, avant le blocus, de se familiariser avec les outils informatiques qui seront utilisés lors des examens.

«Pour une évaluation équitable»

Du côté des professeurs, ceux-ci seront accompagnés par le Louvain Learning Lab afin d’opter pour la formule et les outils d’examens qui conviennent le mieux à leurs cours.

Et l’UCLouvain et Saint-Louis Bruxelles de conclure: «Les deux universités misent sur un choix informé par les enseignants de la modalité la plus adéquate pour leurs examens et sur un accompagnement des étudiants face à cette situation inédite pour assurer une évaluation équitable qui tient compte des circonstances exceptionnelles et garante de la qualité de la formation.»